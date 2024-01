'OVO DANAS JE BILA SRAMOTA' Oglasio se Alkaraz posle BOLNE ELIMINACIJE u Melburnu

Šesti teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale Australijan opena, pošto je savladao Španaca Karlosa Alkaraza sa 3:1 po setovima 6:1, 6:3, 6(2):7, 6:4.

Zverev je do pobede nad drugim teniserom na ATP listi stigao posle tri sata i osam minuta igre.

"Drago mi je što sam završio treći set igrajući sjajan tenis. Na početku četvrtog seta nisam mogao da ostanem na ovom nivou. Ali u svakom slučaju, našao sam način da ga slomim. Mislim da sam imao šanse, na 4:3 u četvrtom setu. Nisam to iskoristio. Igrao sam dobar tenis u četvrtom setu. Očigledno nije to bio moj najbolji nivo, ali on je bio dobar. Nisam iskoristio svoje šanse, bilo je mnogo oscilacija i sa nivoom mog tenisa, ali i sa servisom. Nisam uspeo da pronađem dobar servis. Tako da je bilo teško nositi se sa tim pritiskom na koji me je stavljao svaki put kada sam servirao", rekao je Alkaraz na konferenciji za medije.

"To je to. Moram da poboljšam svoju igru. Moram još da radim na tome, pa ćemo videti u budućnosti. Ali, ovo danas je bio moj sramotni nivo tenisa", istakao je drugi teniser sveta.

Kada se podvuče crta, mladi Španac je zadovoljan svojim nastupom na prvom grend slemu u sezoni.

"Pa, bio je ovo dobar turnir za mene, došao sam do četvrtfinala, igrao dobar tenis. Kao što sam rekao, tužan sam zbog svog nivoa danas, jer sam kolo ranije igrao dobar tenis sa mnogo samopouzdanja. Generalno, napuštam turnir srećan, zaboravljajući na današnji nivo, Igrao sam ovde sjajne mečeve, četvrtfinale grend slema je dobar rezultat, ali nije ono što tražim", rekao je Alkaras.

U polufinalu, Zverev će igrati protiv Rusa Danila Medvedeva.