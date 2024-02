RAZBESNELO ME TOLIKO DA SAM MORAO DA DOĐEM: Ovo NIKADA ranije nismo čuli od Đokovića!

Srpski teniser Novak Đoković završio je na naslovnoj strani američkog magazin "Sports Ilustrejted" uoči njegovog povratka na Indijan vels, posle punih pet godina.

Dobro je poznato zbog kojih je razloga Đoković morao da preskače "peti grend slem" na kome je pet puta trijumfovao, a svi se nadamo da će njegov povratčniki turnir proći baš kao i prošlogodišnji US Open, na kome takođe nastupio posle mnogo "saplitanja".

Sada je Đoković u intervjuu za američki magazin ispričao da je pomalo besan došao u Sjedinjene Države, ali ne zbog svega toga što se dešavalo oko njegovog ulaska u zemlju - nego zato što je izgubio finale Vimbldona protiv Kalosa Alkaraza. U njegovoj glavi to je bilo nedopustivo.

Novak Djokovic is the last GOAT standing.



