ĐOKOVIĆ NA NASLOVNOJ STRANI ČUVENOG MAGAZINA: Debata je gotova, NAJBOLJI JE IKAD (FOTO)

Najbolji svetski teniser Novak Đoković naći će se na naslovnoj strani čuvenog magazina „Sports Illustrated" koji mu je odao veliko poštovanje!

Ovo je javnosti najavio novinar pomenutog lista Džon Vertim koji je napisao da je Nole poslednji GOAT koji se još bavi aktivnim sportom.

- Zašto je debata gotova? Novak Đoković je najbolji kog smo ikada videli - piše na naslovnoj strani, dok se u tekstu navodi:

- Teniska debata ko je najveći je završena: To je 36-godišnjak i svi ostali. Dok nastoji da upotpuni svoje rekorde ove godine, pitanje je kako je jedan nekonvencionalni klinac iz Srbije postao jedan od najboljih sportista planete.

Here’s ⁦@DjokerNole⁩ on the cover of the latest ⁦@SInow⁩ (finally!) in advance of Indian Wells…. pic.twitter.com/ztoCgcdvQq