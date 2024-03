PONIŽAVANJE RUSIJE: Ovo su konačne odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta o učešću Rusa na Olimpijskim igrama u Parizu

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, doveo je do novih sportskih vesti na temu "sankcije Rusima", a ono što je uradio Međunarodni olimpijski komitet, prilično je zgrozilo Rusku Federaciju.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava na početku treće godine ovog sukoba, sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Podsetimo, nakon izbijanja rata u Ukrajini, ruskim i beloruskim sportistima zabranjeno je da se takmiče na međunarodnom nivou, ali prošle godine ta kazna je ublažena i dozvoljeno je takmičenje u individualnim sportovima, bez zastave, grba i himne. U toj odluci Međunarodni olimpijski komitet (MOK) je naveo da "sportisti ne bi trebalo da budu kažnjeni za postupke svojih vlada", ali...

Danas je sam MOK doneo neka ponižavajuće rešenja.

Od onih novih, posebno se ističe rešenje Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta da Rusi učestvuju na Igrama ("ne više od 55 njih, a trenutno se 12 njih kvalifikovalo"), ali, prvi put u istoriji, za jedne učesnike Igara zabranjen je defile na svečanoj ceremoniji otvaranja te sportske svetkovine.

Rusima je danas zabranjeno da učestvuju na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu "a odluka o tome da li će biti na svečanom zatvaranju biće doneta naknadno".

Drugo poniženje je odluka MOK-a da se u tabelama osvajača medalja neće upisivati učinci ruskih i beloruskih olimpijaca.

Ti, "neutralni sportisti", dužni su da potpišu izjavu o učešću u kojoj se obavezuju da će poštovati Olimpijsku povelju (uključujući i "mirovnu misiju olimpijskog pokreta"), a neće biti obavezni da potpisuju izjave kojim osuđuju rat u Ukrajini.

Određeno je i kako će zvučati "himna neutralnih sportista", a nju možete poslušati u ovom prilogu...

📌 Flag and anthem approved for Individual Neutral Athletes (AINs) with a Russian or Belarusian passport at the Olympic Games #Paris2024 by the IOC EB.



🔹 The anthem has no lyrics and has been produced solely for this purpose: https://t.co/adFO693XkG



🔹 The flag 👇👇 pic.twitter.com/5WNsyBfWX6