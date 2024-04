Velika Britanija zatražila od MOK-a da Rusi učestvuju na Olimpijskim igrama, ali...

Imajući u vidu da je rat u Ukrajini ušao u treću godinu od svog početka, u februaru 2022, sve je veći broj sankcija sa kojima se susreće Rusija, pa i njeni sportisti. A pred ovogodišnje Olimpijske igre "Pariz 2024", desila se zanimljiva situacija - Velika Britanija je zatražila da se Rusima dopusti da učestvuju. Međutim, kako to biva, postoji jedna začkoljica.

Vlada Velike Britanije je podržala učešće ruskih i beloruskih sportista na ovogodišnjim Olimpijskim i Paraolimpijskima igrama, navodi se u pismu koje je upućeno Međunarodnom olimpijskom komitetu (MOK) i Međunarodnom paraolimpijskom komitetu (MPK), javlja "Tajms".

3) Rusi i, u ovoj stavki, i Belorusi, moraju da pristanu na činjenicu da im je zabranjeno da učestvuju na svečanoj ceremoniji otvaranja pariskih Igara

4) Rusi i, u ovoj stavki, i Belorusi, moraju da pristanu da se u tabelama osvajača medalja neće upisivati učinci ruskih i beloruskih olimpijaca

5) "neutralni sportisti" dužni su i da potpišu izjavu o učešću u kojoj se obavezuju da će poštovati Olimpijsku povelju (uključujući i "mirovnu misiju olimpijskog pokreta")



Začkoljica se sastoji u tome da se u pismu, koje je britanski ministar sporta Stjuart Endrju uputio predsedniku MOK-a Tomasu Bahu, navodi da Ruse treba pustiti samo ako pristanu da se nazivaju "neutralnim sportistima" i, isključivo, ukoliko pristanu na rigorozne uslove.

A ti uslovi su, podsetimo, sledeći:

1) ruski sportista može da nastupi u Parizu isključivo u individualnim disciplinama

2) ruski sportista mora da nastupi bez nacionalnih obeležja (grba i himne)

📌 Flag and anthem approved for Individual Neutral Athletes (AINs) with a Russian or Belarusian passport at the Olympic Games #Paris2024 by the IOC EB.



🔹 The anthem has no lyrics and has been produced solely for this purpose: https://t.co/adFO693XkG



🔹 The flag 👇👇 pic.twitter.com/5WNsyBfWX6