NIJE KRILA OSEĆANJA! Slavna teniserka nakon smrti dečka uputila emotivnu poruku

Nije krila osećanja

Iza Arine Sabalenke nije baš najbolji period. Nakon tragedije koja se dogodila u Majamiju i navodnog samoubistva njenog višegodišnjeg momka Konstantina Kolcova ona je učestvovala na turniru, ali je učešće završila u trećoj rundi.

Ona je tokom čitavog turnira nosila crninu i nije želela previše da govori o nemilom događaju. Sada se oglasila putem društvenih mreža.

Aryna Sabalenka sends a message to her fans & the people who’ve supported her in this difficult time:



“I want to take a moment to say thank you to all my fans for your outpouring love and support during this difficult time. Your kind words mean so much and I carry them with me… pic.twitter.com/KKeFPYSJ5m