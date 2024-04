ĐOKOVIĆ DŽENTLMENSKIM GESTOM ODUŠEVIO PRELEPU NOVINARKU! Bilo joj hladno pre intervjua, pa dobila jaknu od srpskog asa!

Novak Đoković trenira u Monte Karlu i sprema se za prvi turnir na šljaci. Ove sezone još uvek nije osvojio nijedno takmičenje, igrao je doduše samo na Australijan openu i u Indijan Velsu. Nada se da bi treća mogla da bude sreća za prvi pehar. Pred start takmičenja dao je intervju za "Eurosport" i tamo je napravio pravi džentlmenski potez.

Intervjuisala ga je nekadašnja francuska teniserka Aliz Limkoja je na sebi nosila njegovu jaknu. Objasnila je prvo zašto je to tako. "Imala sam sreću da budem sa Novakom, koji je bio džentlmen. Ovde je hladno, iako mnogi misle da je toplo", rekla je Aliz sa osmehom. Inače, ona je već par godina u vezi sa bivšim NBA asom Tonijem Parkerom.

Posle uvoda ga je pitala o predstojećem turniru i pripremi za drugi grend slem sezone.

"Rolan Garos je jedan od najvećih turnira u našem sportu i moj najveći cilj na šljaci. Ne menja se to ni ove godine, nadam se da ću u Parizu igrati najbolje. Nadam se da mogu da iznenadim sebe i da već u Monte Karlu igram dobro, pošto mi je ovde druga kuća. Deca su mi rođena ovde, klub u Monte Karlu je sjajan, ali nisam imao dobre rezultate u prethodnim godinama. Jedan sam od igrača kome je potrebno više vremena da se priviknem na šljaku."

