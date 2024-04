RAFAEL NADAL PRAVI NAVIJAČE LUDIMA: Španac POVREĐEN za Monte Karlo, ali BEZ SMETNJI trenira u Barseloni!

Mečevi Rafaela Nadala u poslednje dve godine mogu da se nabroje na prste jedne ruke, a poslednji turnir koji je Rafa otkazao je Masters u Monte Karlu koji je ove nedelje na programu.

Razlog odustajanja je povreda, zbog koje je propustio i Australijan open, kao i turnire u Indijan Velsu i Majamiju.

Poslednji zvanični meč koji je Nadal odigrao je još duel iz Brizbejna protiv Džordana Tompsona kada je poražen, a nakon tog neuspeha je usledila serija otkazivanja turnira.

Odigrao je Rafa i egzibiciju protiv Karlosa Alkaraza u režiji "Netflixa", a cela priča i liči na dobro režiranu seriju ili film.

Nadal trenutno boravi u Barseloni, a čini se od povrede nema ni traga ni glasa.

Rafa će po svemu sudeći zaigrati na turniru serije 500 u Kataloniji koji je na programu od 15. do 21. aprila.

Rafa Nadal hitting forehands on clay.



A beautiful sight to see. 🥹



(via @agarciamuniz)



pic.twitter.com/1Lx39tWgJJ