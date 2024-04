'STAVIO SI ME U NEZGODAN POLOŽAJ' Scena sa dodele Laureus nagrade koja se PREPRIČAVA - Đokovića zbunilo neočekivano pitanje novinara (VIDEO)

Novak Đoković je peti put u karijeri dobio Laureus nagradu za sportistu godine i na svečanoj ceremoniji pojavio se sa suprugom Jelenom gde su i oboje blistali.

Svi su želeli da razgovaraju sa srpskim teniserom, a posebno zanimljivo bilo je jedno pitanje. Jednog novinara zanimalo je nešto što je zbunilo čak i Novaka!

Ako bi mogao da menjaš život sa jednim fudbalerom, na jedan dan, ko bi to bio? - upitao je on Đokovića, pa dobio sledeći odgovor:

- O moj Bože, stavio si me u nezgodan položaj... Da menjam život sa jednim fudbalerom? To moraju da budu... Dva Ronalda i Mesi - rekao je Novak i oduševio sve odgovorom.

“It feels like the first one”



That smile on his face is everything ❤️pic.twitter.com/rjm7x3uzLO