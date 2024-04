NOVAK ĐOKOVIĆ PETI PUT NAJBOLJI SPORTISTA SVETA: Srpski as dobio prestižnu Laureus nagradu i izjednačio rekord

Poslednju nagradu, za najboljeg sportistu, predao Tom Brejdi.

Dobitnik je Novak Đoković. Peti put u istoriji, čime se izjednačio na vrhu sa Rodžerom Federerom.

Đoković je do sada četiri puta osvojio prestižni trofej: 2012, 2015, 2016 i 2019. godine. Njegovi protivkandidati su bili fudbaleri Erling Haland i Lionel Mesi, atletičari Arman Duplantis i Noa Lajls, kao i vozač Formule 1, Maks Ferstapen.

- Nerealno je da mi ti predaješ nagradu, ti si moj sportski prijatelj, neko na koga se ja ugledam. U poslednjih sat i po vremena gledam neverovatne sportiste, svi koji su napravili veliki uticaj na svet sporta u 2023. godini, svi koji inspirišu. Svima želim da čestitam. Laureus je specijalna organizacija i zaista sam zahvalan što sam mogao da je dobijem prvi put 2012. godine. Sport ima snagu da zbližuje ljude - rekao je u obraćanju Novak Đoković.

🏆 Novak Djokovic is the 2024 Laureus World Sportsman of the Year.



Last year, he won titles at the Australian Open, French Open and US Open to reach a stunning career tally of 24 Grand Slam singles triumphs.

#Laureus24 pic.twitter.com/9JUOnybShC — Laureus (@LaureusSport) 22. април 2024.

Martina Navratilova i Alesandro del Pjero dodeljuju narednu nagradu, sedmu po redu

Nagrada ide najboljem timu u 2023. godini. To je ženska fudbalska reprezentacija Španije, svetske šampionke.

Sledeću nagradu dodeljuje Li Žao Tong

Nagrada za povratak godine ide u ruke gimnastičarke Simon Bajls.

The 2024 Laureus World Comeback of the Year Award winner is Simone Biles 🏆



The iconic gymnast made a record-breaking return to competition last year, winning four gold medals in the World Championship including a record sixth all-around title. #Laureus24 pic.twitter.com/JyzBWEoZ6c — Laureus (@LaureusSport) 22. април 2024.

Garbinje Muguruza i Rud Gulit dodeljuju petu nagradu

Nagrađuju se najuspešnije osobe sa invaliditetom.

Nagrada ide u ruke Didi de Grot, 27-godišnjoj teniserki iz Holandije koja je osvojila 21 grend slem titulu. Osvojila je poslednjih 13 grend slem titula u nizu.

🏆 Diede de Groot is the 2024 Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability.



Last year, she made tennis history and recorded her third straight calendar Grand Slam. #Laureus24 pic.twitter.com/bNMT0JIKJS — Laureus (@LaureusSport) 22. април 2024.

Mark Markez i Karlos Alkaraz dodeljuju četvrtu nagradu

Ona je namenjena najvećem proboju u svetu sporta u 2023. godini.

Dobitnik je fudbaler Reala Džud Belingem.

🏆 Jude Bellingham wins the 2024 Laureus World Breakthrough of the Year Award. #Laureus24



**



🏆 Jude Bellingham es el ganador del premio Laureus revelación del año 2024. #Laureus24 pic.twitter.com/VYOkY6Je2c — Laureus (@LaureusSport) 22. април 2024.

Emilio Butragenjo i Raul dodeljuju treću nagradu

Bivši fudbaleri Reala dodelili su nagradu "Fondaciji Rafael Nadal" za pomoć deci.

Nagradu su primili Rafa i njegova supruga Marija Franciska Pereljo.

🤩 @frnadal are the 2024 Laureus Sport for Good Award recipients.



The inspirational programme truly believes in the transformative power of sport. It helps over 1,000 vulnerable young people in Spain and India & empowers them to realise their potential #Laureus24 |… pic.twitter.com/uiRAWcR1Js — Laureus (@LaureusSport) 22. април 2024.

Patris Evra, bivši fudbaler, dodeljuje drugu nagradu

Bira se najbolji sportista u akcionim sportovima.

Dobitnica je Arisa Tru, 14-godišnja devojčica iz Australije, koja je prva izvela okret od 720 stepeni na skejtu.

The 2024 Laureus World Action Sportsperson of the Year is Arisa Trew. 🏆



The teenager made skateboarding history last year, becoming the first female skater to land a 720 in competition and had a golden season. #Laureus24 pic.twitter.com/De1uR3xjdG — Laureus (@LaureusSport) 22. април 2024.

Prva od osam nagrada ide najboljoj sportistkinji.

Dodeljuju je Lindzi Von i Jusein Bolt.

Aitana Bonmati, fudbalerka Španije, dobitnica je nagrade.

🏆 Aitana Bonmati is the 2024 Laureus World Sportswoman of the Year.



The outstanding midfielder was instrumental in Spain's first @FIFAWWC victory and shone for @FCBfemeni during their impressive season. #Laureus24 pic.twitter.com/DoSxgEuZHU — Laureus (@LaureusSport) 22. април 2024.

Voditelj večeri je čuveni glumac Endi Garsija.

Ceremonija dodela Laureus nagrada najboljim sportistima na planeti za 2023. godinu biće održana od 20 časova u Madridu.

Među nominovanima je i najbolji teniser sveta Novak Đoković.

Feeling the 🎾💛 at the Laureus World Sports Awards



Novak Djokovic ✨#Laureus24 pic.twitter.com/7fAzsBiYV4 — Laureus (@LaureusSport) 22. април 2024.

Đoković je do sada četiri puta osvojio prestižni trofej: 2012, 2015, 2016 i 2019. godine. Njegovi protivkandidati su fudbaleri Erling Haland i Lionel Mesi, atletičari Arman Duplantis i Noa Lajls, kao i vozač Formule 1, Maks Ferstapen.

Laureus su osvajali Mesi i Ferstapen, dok ostali kandidati sem Đokovića nikad nisu bili u toj poziciji.

Đoković i suparnici u Laureus trci Novak Đoković je osvojio tri od četiri grend slema 2023. godine, ali i tri turnira iz masters serije i jedan ATP turnir, godinu je okočao na prvom mestu rang liste; Duplantis je dva puta popravljao lični i svetski rekord u skoku uvis uz dve titulu prvaka sveta; Lajls je prvi nakon Juseina Bolta trostruki prvak sveta na 100, 200 i 4x100 metara; Ferstapen je osvojio treću uzastopnu titulu u Formuli 1 uz rekordnih 19 pobeda; Haland je sa 52 postignuta gola predvodio Mančester siti do triple krune (Liga šampiona, Premijer liga, Liga kup); Mesi sa Interom iz Majamija je osvojio rekordni 44. trofej u karijeri.

Laureus nagrada je priznata kao merilo najznačajnih dostignuća u svetu sporta. Ustanovljena je 1999. godine, a već od naredne redovno odabirani su dobitnici među pojedincima i timovima.

Rekorder je teniser Rodžer Federer sa pet osvojenih nagrada za najboljeg sportistu godine.

Pored nagrade namenjene najboljem sportisti, Laureus je ustanovio i odlikovanje za najbolju sportisktkinju, tim, povratnika, uspon godine, u akcionom sportu, ali i za sportistu godine sa invaliditetom.

Pored pomenutih kategorija, nagrada Laureus biće dodeljena i programu koji odražava inspirativne reči Laureusovog prvog pokrovitelja, Nelsona Mandele koji je izrekao maksimu: "Sport ima moć da promeni svet".

🤩 Here are the Nominees for the 2024 Laureus World Sports Awards.



🏆 Who should the Laureus World Sports Academy Members select as the final Award winners?#Laureus24 — Laureus (@LaureusSport) 26. фебруар 2024.

Postoje dve faze prilikom glasanja, prva u kojoj se nominacije sportista određuju glasovima 1.300 članova globalnog medijskog panela Laureus koji sačinjavaju medijski radnici iz više od 80 zemalja sveta.

Druga faza procesa glasanja je ključna za izbor najboljih. 69 članova Svetske sportske akademije Laureus - olimpijski šampioni, svetski rekorderi i sportisti koji su ostavili veliki trag u disciplinama kojima su se bavili nalaze se u jedinstvenoj ulozi članova žirija. Oni imaju privilegiju da izaberu najbolje pojedince i timove.

Ceremonija dodele nagrada održaće se u jednom od simbola Madrida - Palati telekomunikacija, izgrađenoj 1919. godine u eklektičnom stilu u saradnji arhitekata Antonija Palasiosa i Hoakina Otamendija.

Autor: