Četiri srpske dame u finalu Evropskog prvenstva u boksu 2024, Šadrina izbacila olimpijsku šampionku

U prvoj sesiji osmog dana takmičenja na Evropskom prvenstvu u boksu za seniorke i seniore 2024. u srpskoj prestonici u ring su izašle žene.

Za Srbiju i plasman u finale borilo se 11 dama, finale je izborilo četiri, predvođene selektorom Mirkom Ždralom i trenerima Pedro Granado Rancelom, Alan Bičenovim, Sašom Grdeljevićem i Stojanom Kneževićem.

Prvi meč, prvu pobedu i prvo finale izvojevala je bokserka u najlakšoj težinskoj kategoriji, do 48kg Kristina Nađ Varga koja je napravila pravi podvig savladavši favorizovanu Bugarsku, prvog nosioca Sevdu Julijanovu Asenovu.

“Jako sam srećna, protivnica je bila dosta iskusnija i starija od mene. Dugo sam se pripremala za ovo. Volela bih da uzmem zlato za našu zemlju i spremna sam za finale” – istakla je Kristina koja će u borbi za zlato snage odmeriti sa ruskinjom Julijom Čumgalakovom.

Usledila su dva poraza, u kateogoriji do 50kg Nina Radovanović zaustavljena je od predstavnice Bugarske Zlatislave Gene Čukanove, dok je u kategoriji do 52kg Dragana Jovanović izgubila od ruskinje Anastasije Kul.

Nastavak ženskih polufinala doneo je novu pobedu za Srbiju. Zlatna devojka srpskog boksa Sara Ćirković u kateogoriji do 54 kg još jednom je bila na visini zadarka i još jednom je pokazala da je dragulj koji se retko rađa. Sara je savladala Mađaricu Hanu Lakotar i obezbedila drugo finale Srbiji, a za zlato će se boriti protiv Rumunke Lakramije Perižok.

“Bila je dobra borba, muslim da je publika bila odušvljena mojim boksovanjem. Dala sam sve od sebe do samog kraja. Mislim da mogu bez problema da pobedim sledećeg protivnika i osvojim zlatnu medalju za Srbiju, što mi je i želja” – istakla je Ćirkovićeva koja je bila evropski i svetski juniorski šampion, a aktuelna je šampionka Evrope u konkurenciji do 22 godine.

U kategoriji do 57kg Anđela Branković poražena je od ruskinje Darije Abramove, a zatim su usledile dve nove pobede.

Na Olimpijskim igrama u Parizu predstavljaće nas u kateogoriji do 60kg Natalija Šadrina. Ona je u ringu pod svodovima hale „Aleksandar Nikolić“ ostvarila pobedu koju će večno pamtiti. Za plasman u finale EP u Beogradu deklasirala je Irkinju Keli En Harington svetsku i aktuelnu olimpijsku šampionku iz Tokija.

“Može se reći da su ovo minijaturne Olimpijske igre pred pravi događaj, imala sam povredu, ali sam uspela da pobedim u borbi. Sledeća protivnica je ruskinja, dugo se poznajemo. Znam kakva joj je tehnika, što je rekao jedan veliki bokser "svako ima plan dok ne dobije pesnicu u glavu” – zaključila je sjajna i hrabra Šadrina.

U finalu Šadrina će se boriti protiv ruskinje Nune Astarijan.

Novo finale za Srbiju izvojevala je u kategoriji do 63kg Kristina Kuluhova protiv Slovakinje Tamare Kubalove. Naredna protivnica našoj mladoj i izuzetno talentovanoj bokserki Kuluhovoj biće Elena Babičeva iz Rusije.

“Utisci su sjajni, protivnica je bila odlična. Maksimalno sam od ovog trenutka okrenuta ka finalu. Atmosfera je bila sjajna i volela bih da ostvarim još jednu pobedu i osvojim zlato” . rekla je tiha, skromna, prava princeza našeg boksa Kuluhova.

Usledio je poraz Milene Matović u kategoriji do 66kg protiv ruskinje Albine Moldažanove, a zatim i Nikoline Gajić u kategoriji do 75kg od ruskinje Anastasije Šamonove. Za kraj poraz i srpskih reprezentatvki u teškoj i superteškoj kategoriji. Teškašica (do 82kg) Elma Hajrović izgubila je od Hrvatice Lucije Bilobrk, dok je superteškašica (+81kg) Sara Miljković izgubila od ruskinje Kristine Tkačeve.

Autor: