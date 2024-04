'SINE MOJ, NEĆU MOĆI' Nadalova emotivna poruka rastužila teniski svet

Silovito je Rafael Nadal otvorio svoje takmičenje na Mastersu u Madridu i prepustio je samo jedan gem Darvinu Blenču, dok je sa tribina imao značajnu podršku u vidu jednogodišpnjeg sina i supruge!

- Voleo bih da igram još malo i da mu dam uspomenu na sebe kako igram tenis. To će biti idealna stvar za mene i moju ženu i porodicu. Ali verovatno neću moći i to se neće dogoditi - rekao je Rafa i dodao:

- Ali barem, mislim, srećan sam što imam sjajan tim i porodicu i prijatelje oko sebe skoro celog života. To mi je pomoglo u svakom pojedinom načinu da budem srećan.

Junior Rafael Nadal

Watching his Dad playing

He's damn so serious

Adorable baby sittoo ❤ pic.twitter.com/HhuLOVqwYM