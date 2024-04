Moćne reči najvećeg rivala: Nadal se poklonio Đokoviću i izazvao lavinu komentara!

Španski teniser Rafael Nadal (37) upitan je u Madridu da li je došlo do podizanja nivoa tenisa na viši nivo dolaskom mladih asova Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, ali je Rafa u prvi plan stavio Novaka Đokovića i začepio svima usta.

Odgovor Nadala je bez sumnje iznenadio mnoge, posebno kada se zna koliki je rivalitet između njega i Srbina, uzimajući u obzir i kako je reagovao kada je Nole pre nekoliko dana primio nagradu za najboljeg sportistu sveta.

- Naravno, to su sjajni igrači, ali istovremeno ako pogledamo to da je Novak Đoković osvojio tri od četiri grend slema prošle godine i igrao u finalu četvrtog... Mislim, on je moja generacija i naravno da mlađi momci rade sjajne stvari, ali trebalo bi uzeti u obzir i to da je igrač moje generacije na sličnom nivou. Na nivou je na kojem smo dugo igrali i još ima mnogo uspeha. To potvrđuje ta tenis ima izvanredne nove šampione, ali istovremeno i da se stvari nisu tako mnogo promenile - jasan je Rafael Nadal.

Španac je na ovaj način "usporio" priču o smeni generacija, bez obzira na to što i Karlos Alkaraz i Janik Siner imaju za sobom po jedan osvojeni grend slem i pokazali su da mogu da budu Noletovi dželati.

Podsetimo, Novak je osvojio 24 grend slem titule, a Nadal je na drugom mestu sa 22 i nema sumnje da će proći još mnogo godina pre nego što se neko približi ovom dvojcu.

Rafa je u četvrtak deklasirao američkog tinejdžera Darvina Blanša i u petak će imati šansu da se revanšira Australijancu Aleksu De Minoru, koji ga je prošle nedelje u Barseloni eliminisao.