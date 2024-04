NADAL SE POSVAĐAO SA SUDIJOM! Španski teniser BURNO REAGOVAO na nepravdu - tražio supervizora da popriča sa njim! (VIDEO)

Rafael Nadal je u trećem gemu meča sa Aleksom de Minorom ušao u raspravu sa sudijom Fergusom Marfijem.

Irac je dodelio poen De Minoru, jer je Rafa kasno prekinuo igru i to zaokruživši trag loptice.

Nadal nije na pravi način tražio čelendž, smatra Marfi, koji je tokom rasprave sa Rafom, dobio i zvižduke sa tribina.

Nadal nije bio zadovoljan objašnjenjem sudije, a kasnije se pokazalo da je bio u pravu, makar što se tiče traga loptice.

Lopta je stvarno bila u autu, a Marfi nije želeo da proveri taj trag, ostavši pri svom – Rafa nije na pravi način prekinuo poen i tražio čelenž.

Španac je zatražio da porazgovara sa supervizorom, što je i učinio prilikom pauze, nakon ribrejk De Minora.

Drama in Madrid already, Rafa Nadal asks for the supervisor to come after he stopped playing at 30-15. He thought the ball was out, umpire says u didn’t challenger on time so it’s 40-15 for De Minaur 😅



