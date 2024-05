NEOČEKIVANO - Janik Siner se povukao iz Rima, poznat i razlog šok odluke

Italijanski teniser Janik Siner neće učestvovati na ATP Mastersu u Rimu, pošto se sa istog povukao.

Ovu informaciju je potvrdio i sam teniser, objavom na društvenim mrežama.

- Nije lako napisati ovu poruku, ali nakon što sam ponovo razgovarao sa lekarima i specijalistima o svojim problemima sa kukovima, moram da najavim da nažalost neću moći da igram u Rimu. Veoma sam tužan što se nisam oporavio, to je jedan od mojih omiljenih turnira ikada. Jedva sam čekao da se vratim i igram kod kuće pred italijanskom publikom. Ipak, doći ću u Rim na nekoliko dana i svratiti na "Foro Italiko". Hvala vam na porukama podrške koje veoma cenim. Sada ću raditi sa svojim timom i lekarima da budem spreman za Rolan Garos. Vidimo se uskoro - napisao je Siner.

Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma.



Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in… pic.twitter.com/kZt63nHjaz