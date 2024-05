DVE NEDELJE KASNIJE ISPLIVAO SNIMAK! Đoković dobio prestižnu nagradu pa sreo jednog od najboljih fudbalera na svetu!

Dve nedelje nakon što je Novak Đoković primio Laureus nagradu za najboljeg sportistu 2023. godine pojavio se snimak zanimljivog susreta.

Te večeri Novak je stigao da popriča sa mnogim gostima, a među njima je i jedan od najboljih fudbalera na svetu, Džud Belingem, kojeg je srpski teniser samo dan ranije gledao kako rešava pitanje pobednika u El Klasiku pogotkom u nadoknadi vremena.

Tačno 14 dana nakon svečanosti u Madridu na društvenim mrežama se pojavio snimak njihovog susreta.

"Bio sam na utakmici, bilo je neverovatno. Ti si igrao jako dobro, tokom meča sam komentarisao koliko se dobro snalaziš", rekao je Đoković Englezu i dodao:

"Fenomenalna grupa igrača. Luka je dobar prijatelj, neverovatan je pogotovo u njegovim godinama. Mnogo trči, igra na takvoj poziciji gde konstantno mora da ide gore-dole".

Novak Djokovic and Jude Bellingham at the 2024 Laureus World Sports Awards. 🤍pic.twitter.com/u5UViHl8uE