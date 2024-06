(UŽIVO) DANILOVIĆ - VONDRUŠOVA Neverovatan PAD Srpkinje: Olga vodila 4:1, pa izgubila set!

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović igra protiv Čehinje Markete Vondrušove meč osmine finala Rolan Garosa.

DANILOVIĆ - VONDRUŠOVA 0:2 (4:6)

TOK MEČA:

Drugi set:

0:2 - vodi Vondrušova. Kakva šteta! Imala je Olga priliku da odmah vrati brejk, ali nije iskoristila svoje šanse. Čehinja uz dosta muke uspeva da materijalizuje prednost i sada vodi sa 2:0.

0:1 - BREJK! Vondrušova u žestokom naletu! Još jednom je oduzela servis nervoznoj Olgi, koja nije uspela da osvoji poen u ovom servis gemu.

Prvi set:

4:6 - VONDRUŠOVA OSVAJA PRVI SET. Ispustila je Olga veliku prednost u prvom setu. Imala je brejk prednosti, vodila 4:1, a onda je dozvolila rivalki da osvoji pet gemova u nizu i povede sa 1:0 u setovima. Neverovatan pad u igri srpske teniserke.

4:5 vodi Vondrušova - Potpuni preokret Čehinje. Ponovo je oduzela servis Olgi i u narednom gemu će servirati za 1:0 u setovima. Veliki pad u igri naše teniserke.

4:4 izjednačenje - U ozbiljnom naletu je Vondrušova. Osvojila je tri vezana gema i potpuno se vratila u set. Gledaćemo pravu dramu u finišu prvog seta.

4:3 vodi Olga - BREJK! Vondrušova uz dosta sreće stiže do prvog brejka na meču!

4:2 vodi Olga - Hvata ritam Čehinja! Rutinski je osvojila svoj servis gem i smanjila zaostatak u prvom setu. Počela je da igra bolji, agresivniji tenis... Olgu čeka težak posao u finišu prvog seta.

4:1 vodi Olga - Još jedan siguran servis gem za srpsku teniserku! Olga čuva prednost brejka!

3:1 vodi Olga - Probudila se Čehinja! Prvi gem za Marketu na ovom meču.

3-0 Danilovic

3:0 vodi Olga - Potvrdila je brejk Danilovićeva. Fantastičan početak meča!

2:0 vodi Olga - BREJK! Fenomenalan početak meča za srpsku teniserku! Maksimalno je iskoristila nesigurnost u igri rivalke Danilovićeva. Došla je do dve vezane brejk šanse, iskoristila drugu priliku i povela sa 2:0 u prvom setu. Četiri neiznuđene greške već ima Vondrušova.

1:0 vodi Olga - Sjajan start srpske teniserke. Rutinski je Danilovićeva osvojila svoj servis gem.

Meč je počeo, Olga prva servira!

Uoči meča:

Arrivée juste à temps pour l'entrée des joueuses (Danilovic - Vondrousova) ! Que la meilleure gagne, j'ai pas de favorite entre la frauduleuse vainqueure de Wimbledon et la qualifiée miraculée 🖐🏻 (oui je me tappe la visibilité réduite 😅) pic.twitter.com/Sy7aZ0exby

Olga se sprema za izlazak na teren

The hairstyling tutorial is provided by Olga Danilovic