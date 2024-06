NOVAK SAZNAO RIVALA U ČETVRTFINALU: Gledaćemo reprizu prošlogodišnjeg finala!

Norvežanin Kasper Rud plasirao se u četvrtfinale Rolkan Garosa



Rud bio bolji od Amerikanca Tejlora Frica, 7:6 (6), 3:6, 6:4, 6:2.

Rud će se u četvrtfinalu sastati sa prvim reketom sveta Novakom Đokovićem.

Tako ćemo gledati reprizu prošlogodišnjeg finala.

Tako je Norvežanin potvrdio dobru formu i imaće prilike još jednom da ukrsti reket sa najboljim igračem sveta.

Meč je trajao skoro tri i po sata i Rud je pokazao da je ipak veći specijalista za šljaku od sjajnog servera iz SAD.

Ruud beats Fritz 7-6 3-6 6-4 6-2 at Roland Garros



3 consecutive Roland Garros Quarterfinals.



Every time Casper plays on these courts, he puts on his Viking suit and just does what needs to be done.



✅4th Grand Slam Quarterfinal



🇳🇴 pic.twitter.com/wNU7cNN1zi