Najbolji srpski automobilista Dušan Borković priznao je da su žene pažljiviji vozači.

- Generalno smatram da su žene su najpažljivi učesnici u sobraćaju. 95 ili 97 odsto udesa izazovu muškarci - rekao je Borković gostujući u novom izdanju podkasta “U društvu najboljih sa Jovanom Nerić".

- To bi značilo da su žene izvzetno pažljive, muškarci su željni dokazivanja i žele da voze brzo, žele da se pokažu da zadive devojke, pre svega mladi muškarci, a devojke vrlo pažljivo i dobro voze – naveo je Borković.

Kako je naveo, devojkama su kola više kao prevozno sredstvo i one mogu malo prilikom parkinga da očešu vozili i tako nešto i da to bude manje bitno.

- Muškarcu je to bitno, ali zato muškarci voli da voze brzo i tu su udesi koji vrlo često budu sa onim najgorim ishodom i mi se svi koji smo u samo u Agenciji za bezbednost saobraćaja, pre svega borimo da ne gubimo bespotrebno živote. Svi treba da radimo na tome – istakao slavni srpski automobilista.

Kako je dodao, akda bi svi vozili pažljivo i lagano incidenta ne bi bilo.

- Nervira me kada vidim da neko vozi brzo, to me zaista iznervira. Evo, na primjer pre neki dan ćerkica ima pet godina. Vozio sam je u školu, sada ja vozim polako, 50 je ograničenje, ja vozim 50 ako ne 45 kilometara na sat, vozim lagano. I neki čovek onako vidi dobar auto, vidi mene i da pun gas proleti pored nas, onako jako rizično između nekih makazica – dodao je Borković, koji je strpljiv i uvek spreman da sačeka.

