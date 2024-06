Haos pred početak Vimbldona: Najavljena velika promena, čeka se reakcija Novaka Đokovića!

Pred svaki Grend Slem vodeća tela svetskog tenisa nastoje da plasiraju važne vesti koje na prvi pogled odslikavaju njihove namere da dalje unapređuju sport i iskustvo praćenja ovog sporta širom sveta.

Jedna od takvih objava usledila je i pred ovogodišnji Vimbldon, gde je organizacija ATP turneje odobrila korišćenje uređaja za praćenje parametara performansi igrača tokom mečeva na ATP i Čelendžer turnejama koji bi igrači od 15.jula nosili na sebi (tzv. "wearables", odnosno "nosivih uređaja"). Uređaje su ugovorno kreirale za ATP kompanije Catapult & STATSports, a podaci će biti dostupni kroz platformu ATP Tennis IQ i softver koji je razvila BreakAway Data.

Nije potrajalo dugo da se sadržaj ove objave nije stavio "pod lupu" predstavnika igrača, gde prednjači "Novakov" PTPA (paralelna Asocijacija profesionalnih tenisera i teniserki) u čije ime se medijima obratio njegov suosnivač, kanadski teniser Vašek Pospešil. Sa pravom Pospešil kritikuje ono što se pojavljuje "u sitnim slovima" dokumenata koji su prezentovani igračima sa ciljem dobijanja njihove pismene saglasnosti za učešćem u ovom projektu.

"Zbog čega igrači ne mogu da nose svoje uređaje i podatke čuvaju isključivo za ličnu upotrebu?", pita Pospešil, i nastavlja:

Lots of questions on this. Already had several discussions with folks here at Wimbledon and abroad. If this is a win for players…



1.Why can’t we use our own devices and keep our data for private use only?

2. Tennis players are supposedly “independent contractors”. Why then is… https://t.co/e4RNsA990r