Kecmanović eliminisan na Vimbldonu: Prvi reket sveta dominantno do osmine finala GS u Londonu!

Italijanskom teniseru trebalo je samo 23 minuta da osvoji prvi set.

Prvi teniser sveta Janik Siner slavio je nad srpskim teniserom Miomirom Kecmanovićem sa 3:0 po setovima 6:1, 6:4, 6:2 i plasirao se u osminu finala Vimbldona.

U drugom setu Kecmanović je pružio snažan otpor, ali Siner pravi brejk u decetom gemu i osvaja set.

Treći set je Italijan rutisnki odigrao i sa dva brejka lako izborio plasman u narednu rundu.

U osmini finala Janik Siner igraće protiv boljeg iz meča Šapovalov - Šelton.

3. SET

6:2 - Kraj! Očekivana pobeda Sinera i plasman u osminu finala Vimbldona.

5:2 - Kecmanović se ne predaje, smanjuje rezultat u trećem setu.

5:1 - Italijan ekspresno osvaja svoj servis gem, na korak od pobede.

4:1 - Novi brejk za Sinera, Italijan sve bliži plasmanu u osmini finala

3:1 - Stigao je Kecmanović do izjednačenja u ovom gemu, ali Siner dobrim servisom ipak osvaja gem.

2:1 - Kecmanović konačno prekida crnu seriju i nakon pet uzastopnih izgubljenih gemova, konačno osvaja svoj servis gem.

2:0 - Italijan potvrđuje brejk

1:0 - Pao je Kecmanović nakon izgubljenog seta, Siner koristi njegovu uzdrmanost i odmah pravi brejk.

DRUGI SET

6:4 - Siner koristi prvu set loptu za vođstvo od 2:0

5:4 - Šteta, Siner pravi brejk i serviraće za set!

Delovao je da će Miomir lako da reši ovaj gem, jer je imao 40:15.

Međutim, nije tako mislio Janik Siner. Napao je, uzeo četiri uzastopna poena i napravio brejk za 5:4.

4:4 - Ne da ni Siner svoj servis i dalje bez brejka u drugom setu.

3:4 - Kecmanović čuva svoj servis gem, Siner nema rešenja. Srbin sjajno parira favorizovanom Italijanu u drugom setu.

3:3 - Siner ekspresno osvaja svoj servis gem

2:3 - Kecmanović mnogi bolji u drugom setu, siguran na svoj servis

2:2 - Novo izjednačenje!

1:2 - Imao je Siner u ovom gemu brejk loptu, ali je na sreću kecmanovića nije iskoristio. Uspeo je srpski tenser na kraju da sačuva servis.

1:1 - Sjajno servira Siner u ovom duelu, Miša nema mnogo šansi.

0:1 - Kecmanović siguran na svom servisu!

6:1 - Janik Siner osvaja prvi set!

5:1 - Miša osvaja prvi gem na svom servisu!

5:0 - Italijanski teniser lako dolazi poena.

4:0 - BREJK! Nema Kecmanović rešenje za sjajnu igru Italijana...

3:0 - Siner sa "nulom" potvrđuje prednost brejka!

2:0 - BREJK! Nije mnogo trebalo prvom teniseru sveta da slomi otpor Miši.

1:0 - Siguran je Siner na svom servisu, ali je Kecmanović ipak uspeo da mu oduzme jedan poen.

