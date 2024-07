(UŽIVO) POPIRIN - ĐOKOVIĆ: Novak izgubio prvi set!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Australijanca Alekseja Popirina meč 3. kola Vimbldona.

TOK MEČA

2. SET

0:1 - Novak je dobro otvorio drugi set!

Počela je da pada kiša u Londonu, te je sada u toku zatvaranje krova na Centralnom terenu.

1. SET

6:4 - Grešio je Popirin i činilo se da Nole može do brejka, ali je onda teniser koji zauzima 47. poziciju na ATP listi zaigra sigurnije i osvojio prvi set!

5:4 - Novak uzvraća brzinski istom merom - bez izgubljenog poena!

5:3 - Australijanac potvrđuje prednost brejka sa "nulom"!

Advantage Alexei! The Australian takes the first set 6-4 against Novak Djokovic #Wimbledon pic.twitter.com/R1zY33L2f7

4:3 - BREJK! Popirin koristi prvu priliku i oduzima servis srpskom teniseru na radost engleske publike na Vimbldonu.

3:3 - Najduži gem do sada na meču - neverovatna razmena, i dalje bez brejka, ali i bez prilike za brejk! Samo - još jedno izjednačenje!

2:3 - Đoković sjajno servira!

2:2 - Još jedno iujednačenje! Novak je Australijancu oduzeo samo jedan poen u ovom gemu.

1:2 - Nole apsolutno siguran na svom servisu!

1:1 - Dobar početak i za Popirina. Malo ga je namučio Đoković u ovom gemu, ali je Australijanac uspeo da sačuva servis.

0:1 - Odličan početak za Novaka! Sa "nulom" otvara ovaj meč.

19.25 - NOVAK I ALEKSEJ NA TERENU

Počeli su sa zagrevanjem, očekuje se skori početak meča.

19.05 - ĐOKOVIĆ I POPIRIN USKORO NA TERENU

Today's final instalment on Centre Court... Novak Djokovic vs Alexei Popyrin #Wimbledon pic.twitter.com/mOBbxM3fhY

Svitolina je slavila nad Žaber sa 2:0 (6:1, 7:6 (7-4)) i plasirala se u osminu finala Vimbldona. Meč dama bio je drugi po redu na Centralnom terenu, a posle njih na travu izlaze Đoković i Popirin.

Exciting matchups set in place for Saturday 🤩



Tap the image for the full Day 6 Order of Play.#Wimbledon