Novak odbrusio publici! Đoković imitirao navijače i poželeo im LAKUUU NOĆ! Srbin ne trpi bezobrazluk! (VIDEO)

"Have a good night", ovo na Engleskom znači "laku noć", a upravo ovo je Novak poželeo navijačima Holgera Runea koji su ga provocirali u meču u kom je apsolutno dominirao.

Slavio je Nole 3:0 (6:3, 6:4, 6:2), a publika je u toku meča iritirala Đokovića dugim izgovorima Ruuuuune, što zvuči kao zvižduk.

- Svim navijačima koji imaju poštovanje i bili su ovde večeras, hvala vam puno. Svim onima koji su odlučili da me ne poštuju, želim im: ‘Lakuuuuuuuu noć' - rekao je.

"To all the people who chose to disrespect the player, in this case me, have a ‘GOOOOD’ night.” 💀



Earlier in the match the crowd was chanting ‘RUUUNE’ and he thought they were booing him



