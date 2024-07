Šampionski preokret – Alkaras u polufinalu

Španski teniser Karlos Alkaras pobedio je Tomija Pola sa 3-1 u setovima i plasirao se u polufinale Vimbldona.

Karlos Alkaras je rezultatom 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 pobedio Tomija Pola u četvrtfinalu Vimbldona i u narednom meču igraće protiv Danila Medvedeva koji je savladao prvog igrača sveta Janika Sinera.

Alkarasu će ovo biti drugo uzastopno polufinale Vimbldona, pošto je igrao i prošle godine, što je i logično jer je osvojio titulu pobedivši Novaka Đokovića u finalu prestižnog Grend slema.

Interesantno, ali je Alkaras 2023. godine u polufinalu pobedio upravo Danila Medvedeva, svog narednog polufinalnog protivnika...

Ceo meč je trajao tri sata i 10 minuta, a prvi set je bio dug sat vremena i 12 minuta i pokazao nam je kakvu dramu možemo da gledamo u Londonu.

Upravo taj prvi set je pripao Tomiju Polu i to posle velike drame rezultatom 7:5, ali se retko ko usudio da pomisli da je to bilo sve što je Pol imao da prikaže.

