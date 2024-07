'Za mene je Supermen, nije sa ove planete': Karlos Alkaraz opet hvalio Novaka Đokovića posle finala Vimbldona!

Španski teniser Karlos Alkaraz je došao do četvrte Grend slem titule, a druge na Vimbldonu, pošto je slavio protiv Novaka Đokovića sa 3:0, po setovima 6:2, 6:2, 7:6 nakon dva i po sata tenisa na Centralnom terenu u Londonu.

Alkaraz je bio nadmoćniji u ovom meču, dosta je bolje igroa, što se videlo od samog starta ovog meča.

Veoma lako je dobio prvi set, onda i drugi, dok je u trećem viđena borba, međutim, nije to bilo dovoljno da se raspoloženi Karlos Alkaraz.

Nakon meča je Karlos rekao da je Novak Đoković zapravo jedan "Supermen", a isto je pomenuto i na konferenciji.

Istim rečima je govorio Alkaraz.

- I dalje mislim da je Supermen, šta je uradio posle operacije, nešto neverovatno, nešto sjajno. Pričao sam sa svojim timom, da uopšte i igra turnir i da dođe do finala, on je nešto što nije sa ove planete. Za mene, on je i dalje supermen...



Autor: Jovana Nerić