'Mrtav si, neka ti cela porodica umre od raka' Teniser dobio jezive pretnje - Pištolj i meci na slici (FOTO)

Zbog izgubljenog meča prolazi kroz agoniju

Francuski teniser Aleksandre Miler je dobio strašne pretnje posle poraza na turniru u Bastadu.

Miler je izgubio od Denisa Jevsejeva sa 2:0 u setovima (7:5, 7:5).

To je razbesnelo jednog čoveka koji se moguće kladio na tenisera, pa je odlučio da mu uputi najstrašnije pretnje.

Alexander Muller received a disturbing message after his loss in Bastad.



“You’re going to die”



Bettors continue to hurl their abuse at people and don’t face any consequences for their actions.



Sad reality for every athlete living in today’s world.



(via @Alex2Mumu) pic.twitter.com/Myk4ElvEp3