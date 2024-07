Navratilova upozorava na KATASTROFU: Da li jue Đoković u opasnosti?!

Čuvena teniserka Martina Navratilova iznela je svoje mišljenje o kalendaru takmičenja ovog leta, ističući da je previše zahtevan i naporan za igrače, pa i našeg Novaka Đokovića. Navratilova smatra da je mali razmak između Vimbldona i Olimpijskih igara u Parizu problematičan, jer igračim ostavlja malo vremena za oporavak.

- Start olimpijskog turnira je samo dve nedelje posle završetka Vimbldona, što je vrlo kratko vreme za promenu i pripremu za novo takmičenje - naglasila je teniska legenda.

Ona je naglasila emocionalni i fizički napor koji očekuje tenisere, s obzirom na brzu promenu podloge sa trave na beton.

- Očekuje ih nešto emotivno i fizički zahtevno, da bi posle ubrzo morali da se prilagode betonskim terenima - dodala je Navratilova.

Kao primer teškoća s kojima se igrači suočavaju, Navratilova je navela Novaka Đokovića i podsetila na njegovo iskustvo 2021. godine.

- Mislim da će mnogi igrači doći na US Open iscrpljeni. Većina će biti spremna za Olimpijske igre, ali pitanje je koliko će imati energije. To je nešto što je koštalo Novaka Đokovića kalendarskog grend slema pre tri godine, i sada se to ponavlja - istakla je.

Navratilova je naglasila da će emotivni i mentalni pritisak biti izuzetno veliki za igrače, što može negativno uticati na njihovu formu.

Čini se da je kalendar takmičenja i te kako izazov za tenisere, a ostaje da se vidi kako će se oni nositi sa ovim izazovom u narednom periodu.

Autor: Jovana Nerić