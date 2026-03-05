AKTUELNO

PAPARACO! Emina Jahović stigla u Crnu Goru, uslikana na aerodromu, svi oduševljeni pevačicinim izgledom! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/AP PRODUKCIJA ||

Pevačica Emina Jahović u pratnji simfonijskog orkestra sutra, 6. marta, nastupa u Bemax areni. Pevačica je danas popodne stigla u Podgoricu, gde su je dočekali mnogobrojni fanovi koji su joj uručili cveće i mnogobrojne poklone.

Foto: Ustupljene fotografije/AP PRODUKCIJA

Da i dalje važi za modnu ikonu dokaz su i slučajni prolaznici koji nisu skidali pogled sa nje, a ona je za ovu priliku odabrala elegantni kaput, rolku,pantalone i duboke čizme. Na licu je nosila moderne sunčane naočare, a pažnju je privukao i njen nakit.

Foto: Ustupljene fotografije/AP PRODUKCIJA

Podgoričani svakako čekaju "Svitanje" uz Eminu, uveriće se zašto je "Žena zmaj", kada "Krizira", kome daje "Ništa ili sve"....

Foto: Ustupljene fotografije/AP PRODUKCIJA

Autor: M.K.

