Ovo je bila AGONIJA za čitavu naciju! Karleuša bez pardona sasula sve u lice kandidatkinji, ona se rasplakala: Milion i po ljudi je jedva čekalo da PRESTANEŠ DA PEVAŠ (VIDEO)

Poslednja za večeras članovima žirija "Pinkovih zvezda" predstavila se sedamnaestogodišnja Sara Ivković iz Beograda

Ona je otpevala pesme "Katerino mome" i "Idu dani", a od članova žirija nije dobila nijedan glas.

- Odužilo se! Ovo je bila agonija za čitavu naciju. Mi smo te pomno slušali, mi i još jedno milion i po ljudi koje je jedva čekalo da završiš pevanje. Slatka si, mlada, ali mislim da ne treba da se baviš ovim poslom - rekla je Jelena Karleuša.

- Ovo drugo kada je krenulo, to je šok terapija - rekao je Desingerica, koji je smatrao da joj je prva pesma legla, ta vrsta muzika, ali ne i druga, koju je nazivao "organizovanim kriminalom".

Drugi članovi žirija uputili su joj komentare i savete na račun pevanja, a onda je Ognjen Amidžić presudio i dao joj novu šansu.

- Imaš 17 godina, mislim da ćeš biti odlična - rekao je on, a kandidatkinja se rasplakala na sceni.

Autor: pink.rs