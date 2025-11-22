Doroteja oduševila Desingricu: Dobila mentora, a onda oduvala ceo studio kada je zapevala čuvenu pesmu akapela (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Doroteja Janićijević je naredna takmičarka koja dolazi iz Smederava i ima 19 godina. Ona je zapevala pesmu Snežane Đurišić "Kiše" i dobila glas od Desingerice.

"Džin i limunada" od Maje Berović je druga pesma koju je kandidatkinja zapevala, a Jelena i Desingarica su ustali da igraju. Njen mentor je na kraju Desingerica.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

- Ja sam nisam očekivala od njega da će mi dati glas, šokirana sam ali mi je drago što mi je dao glas - rekla je kandidatkinja.

- Znaš li ti nešto od narodnjaka pevati? - upitao je Bosanac.

- Znam - rekla je kandidatkinja.

- Ajeda da dokažemo čoveku brkatom, pevaj neki sevdah - rekao je Desingerica.

Doroteja je zapevala Moj dilbere i oduševila sve.

- Ovo je za aplauz - rekao je Desingerica.

Autor: N.B.