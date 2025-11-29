AKTUELNO

Domaći

ONA SE SAMO PRAVI, JER SU ONE KUME: Karleuša odmah na početku pecnula Viki za Cecu, evo šta je dobila od Miljkovićke!

Žestoko na samom početku!

Odmah na početku novog izdanja emisije "Pinkove zvedzde" došlo je do veoma interesantna situacije između Jelene Karleuše i Viki Miljković, kada je Jelena otkrila da je od Viki dobila na poklon domaći ajvar.

- Ja sam mnogo radosna što se Viki tiče, ona je mene kupila sa najlepšim ajvarom koji se desio u mom životu, hoću da naučim da zovi me da zajedno sa tvojim kandidatima pečemo - rekla je Jelena.

- Samo da kažem, jedino si ga ti dobila - navela je voditeljka Bojana Lazić.

Jelena je nakon toga iskoristila priliku, te istakla da Viki zapravo više voli nju od svoje kume Svetlane Cece Ražnatović.

- Lutikica moja! Ona se samo pravi, da su one kume, ustvari mene najviše voli - istakla je Karleuša.

