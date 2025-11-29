AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Ovo zvuči kao PARENJE MUFLONA! Karleuša upropastila takmičara, Bosanac odlučio da mu BUDE MENTOR!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je bilo potpuno iznenađujuće.

Naredni takmičar koji se predstavio na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" bio je Filip Pajić iz Krupnja i to pesmom "Med i slatko grožđe", koju u originalu izvodi Nikola Rokvić.

Foto: TV Pink Printscreen

Posle prve pesme nije bilo glasova, a druga numera koju je izveo bila je pesma "Hedndikepiran" Lapsus benda. On je dobio jedan glas i to od Bosanca.

- Ovde nema šta da se radi, samo da se otvore vokali, pošto ne peva redovno, pevaj svaki dan po pet sati, kad oreš, kad prodaješ piće, kad voziš kamion. Mogao bih da kažem još 54 rečenice, odličan si, javi mi se, sve će biti u redu - rekao je Bosanac.

- Filipe jako lepa boja glasa, ti si sladak dečko, ali kako su pesme odmicale, sve je više podsećalo na riku muflona, kao parenje muflona, kako ti se glas umarao sve si više upadao u falš, i na kraju si izgubio sve ukrasa, gledala sam kako zvuči parenje muflona - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Momak je evidentno talentovan, ali ja ne znam kako će ovo Bosanac da izvede, da prevaziđe tu zatvorenost u vokalu - rekla je Viki.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

HOĆU DA JE ŽENA ŽENA! Filip otkrio šta mu je najbitnije kod devojaka, Maja shvatila da NIJE NJEGOV TIP! (VIDEO)

Zadruga

Pedala za sam kraj noći: Filip završio sa vaćarenjem Maje, pa joj poručio da od pomirenja nema ništa! (VIDEO)

Zadruga

VELIKODUŠNOST NA DELU! Veliki šef odlučio da izmami učesnicima osmeh na licu, pa pokazao da je ŠIROKE RUKE! (VIDEO)

Košarka

DA LI JE MOGUĆE DA JE OVO REKAO? Amerikanac sramno napao Jokića posle poraza od Oklahome

Zadruga

Asmin odabrao Anitu U TEŠKOM IZBORU, a onda ga je Stanojlovićeva ugasila: Anđelo je za nju ipak BROJ JEDAN! (VIDEO)

Domaći

ŠARMIRAO SI NAS! Voislav Mutić stavljen pred težak izbor, evo koga je izabrao, Jelenu ili Zoricu!