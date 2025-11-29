Ovo zvuči kao PARENJE MUFLONA! Karleuša upropastila takmičara, Bosanac odlučio da mu BUDE MENTOR!

Ovo je bilo potpuno iznenađujuće.

Naredni takmičar koji se predstavio na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" bio je Filip Pajić iz Krupnja i to pesmom "Med i slatko grožđe", koju u originalu izvodi Nikola Rokvić.

Posle prve pesme nije bilo glasova, a druga numera koju je izveo bila je pesma "Hedndikepiran" Lapsus benda. On je dobio jedan glas i to od Bosanca.

- Ovde nema šta da se radi, samo da se otvore vokali, pošto ne peva redovno, pevaj svaki dan po pet sati, kad oreš, kad prodaješ piće, kad voziš kamion. Mogao bih da kažem još 54 rečenice, odličan si, javi mi se, sve će biti u redu - rekao je Bosanac.

- Filipe jako lepa boja glasa, ti si sladak dečko, ali kako su pesme odmicale, sve je više podsećalo na riku muflona, kao parenje muflona, kako ti se glas umarao sve si više upadao u falš, i na kraju si izgubio sve ukrasa, gledala sam kako zvuči parenje muflona - rekla je Jelena.

- Momak je evidentno talentovan, ali ja ne znam kako će ovo Bosanac da izvede, da prevaziđe tu zatvorenost u vokalu - rekla je Viki.

Autor: R.L.