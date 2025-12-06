AKTUELNO

Žiri urnisao Jovanu Stošić ZBOG STAJLINGA! Dali joj sve glasove, ali nisu joj ostali dužni: Ti si u BUGARSKOJ NOĆNOJ MORI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Desingerica pokušao da se opravda.

Sledeća takmičarka koja se predstavila bila je dvadesetdvogodišnja Jovana Stošić koja je pevala "Ostala si uvjek ista" koju u originalu izvodi Toše Proeski.

Foto: TV Pink Printscreen

Njen mentor, Desingerica, neumorno je navijao za svoju kandidatkinju. Nakon prve pesme ona je dobila glas od Viki, a druga numera bila je "Tugo nesrećo" koju izvodi Teška industrija. Na kraju njenog nastupa imala je sva četiri glasa.

Žiri je prvo komentarisao njen stajling i izgled.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je u sklopu pesama staromodnih, i mene čudi dokle će Desingerica da forsira te stare pesme. Ja obožavam ovo moderno i ne mogu da podnesem više ove stare pesme - naveo je Bosanac ironično.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zanimljivo je da je tvoj mentor zajedno sa tobom izabrao ove pesme, a zapravo je on prevara, on je sve ono što mi mislimo da on nije. Svideo mi se izbor pesama, mislila sam zbog kostima da ćemo ići na izgled i na nastup, a ti si bila vrlo korektna, maltene bez falša, ali molim te, mora da se prilagodi stajling, ne ide to na tebi uz ovo pevanje i ovu muziku. Da si lepa, astaktivna i zgodna jesi, ali povedi računa da stajling ide uz pesme koje pevaš - rekla je Jelena.

- To je imala, a ja nisam mogao da idem s njom jer sam do jedan radio sa kandidatima, imam ja kandidata u koje uložim, ali možda sam bio u fazonu, možda će ih iznenaditi i izazvati ovaj efekat - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trenutno je Jovana u bugarskoj noćnoj mori, ali pevanje je izvuklo situaciju - dodala je Jelena.

Autor: R.L.

