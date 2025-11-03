AKTUELNO

Zadruga

IVA SE OBRUŠILA NA SUNČICU: Ukrala si mi haljinu! Bajićeva pobelela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mogla da se opravda.

Sunčica Bajić nastavila je da deli budžete, a svi učesnici su s nestrpljenjem čekali da vide koliko novca će dobiti.

- Tebi ovo ne znači, ti ćeš da se snađeš. Smatram da imaš osećanja prema ovoj ženi, nije istina da tu nije bilo emocija u vašoj vezi, mislim da možeš da je poštuješ, samo da ona promeni svoje ponašanje. Mislim da si jako dobar otac, porodičan, staneš iza svakoga, braniš porodicu - rekla je Sunčica dok je delila Asminu mali budžet.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mali budžet dobija i Iva Dubai - navela je Bajićeva.

- Je l' to zato što mi kradeš haljinu - pitala je Iva.

- Nikad ničije nisam ukrala. Moja majka je učetiljica, otac mi je načelnik policije, roditelji mi nisu dali gumicu da ukradem - pravdala se Sunčica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dva meseca ti stoji haljina, je l' si mi ukrala haljinu, ova budala mi ukrala haljinu, alo bre - vikala je Iva.

Autor: R.L.

