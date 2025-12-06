AKTUELNO

PICA MAJSTOR POBRAO SIMPATIJE! Zorica stala uz svog kandidata, Karleuša mu odmah tražila USLUGU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dobio je sve glasove.

Aleksandar Stojadinović iz Despotovca, kome je Zorica Brunclik mentor predstavio se sledeći, a ovoga puta izabrao je legendarnu pesmu "Raširi ruke o majko stara" Šabana Šaulića.

Foto: TV Pink Printscreen

I naredna pesma bila je numera Šabana Šaulića "Nema ništa majko od tvoga veselja". Članovi žirija su se šalili sa Zoricom, te su mu davali negativne glasove, koje su posle prepravili u pozitivne, pa je na kraju Aleksandar imao svih pet glasova.

- Zorice, čime se bavi tvoj kandidat - pitao je Ognjen.

- On je pravio picu u Švajcarskoj i dok je pravio testo pevao, pevao i verovatno te je neko čuo i rekao da ideš da pevaš. On nije profesionalac i ovo je lepo što ste mu dali podršku - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobrodošao u ovo takmičare, ti ćeš biti zvezda, srećno ti bilo, nemoj seckati, lepo je to, ali šumadinci lepo to salivaju, a ne seckaju, drugu pesmu su ti izgurao, meni se to dopada - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zaslužili smo jednu picu. Tvoj kandidat je večeras briljirao - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

