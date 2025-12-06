PICA MAJSTOR POBRAO SIMPATIJE! Zorica stala uz svog kandidata, Karleuša mu odmah tražila USLUGU! (VIDEO)

Dobio je sve glasove.
Aleksandar Stojadinović iz Despotovca, kome je Zorica Brunclik mentor predstavio se sledeći, a ovoga puta izabrao je legendarnu pesmu "Raširi ruke o majko stara" Šabana Šaulića.
I naredna pesma bila je numera Šabana Šaulića "Nema ništa majko od tvoga veselja". Članovi žirija su se šalili sa Zoricom, te su mu davali negativne glasove, koje su posle prepravili u pozitivne, pa je na kraju Aleksandar imao svih pet glasova.
- Zorice, čime se bavi tvoj kandidat - pitao je Ognjen.
- On je pravio picu u Švajcarskoj i dok je pravio testo pevao, pevao i verovatno te je neko čuo i rekao da ideš da pevaš. On nije profesionalac i ovo je lepo što ste mu dali podršku - rekla je Zorica.
- Dobrodošao u ovo takmičare, ti ćeš biti zvezda, srećno ti bilo, nemoj seckati, lepo je to, ali šumadinci lepo to salivaju, a ne seckaju, drugu pesmu su ti izgurao, meni se to dopada - rekao je Bosanac.
- Zaslužili smo jednu picu. Tvoj kandidat je večeras briljirao - rekla je Jelena.
Autor: R.L.