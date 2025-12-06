AKTUELNO

IZGLEDAŠ KAO IZBACIVAČ! Zorica Brunclik uništila takmičarku, Bosanac povikao: MI SMO OŠTEĆENI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije ih oduševila ni u jednom smislu.

Viktorija Mišković predstavila se sledeća na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" i to sa pesmom Dina Merlina "Da je tuga snijeg". Njen mentor je Dragan Stojković Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

Za drugu pesmu Viktorija je odabrala "U meni jesen je" Teške industrije. Desingerica i Viki su joj dali negativan glas, dok je od Jelene i Zorice dobila "Da".

- Nije bilo dobro večeras, ali na momente je bilo dobro, opšta slika je loša. Vidi se da nisi preterano radila sa Bosancem. Svideo mi se taj pokret na sveni, ta transformamcija. Moraš da smršaš, mnogo si lepa, mlada si, probušićemo kašiku, ali jako je bitno da se povede računa o ishrani, to je za tvoje dobro, kad je reč o zdravlju. A to znači i gledocima, oni su rigorozni i surovi. Ali da ti imaš nešto - imaš. Lepa si, talentovana, ali sa tobom mora da se radi, neka ovo bude moj poklon Bosancu - rekla je Jelena.

- Ti si meni bila od sjaja do očaja. Večeras izgledaš kao izbacivač, ne sviđa mi se ta kombinacija. Mislila sam da ti niko neće dati "Da", ja sam dala zbog prošlog puta, ako ti je ovo podstrek, ovo je bilo tanko, amaterski - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovde krajeva nema, a Bosanac se hvali da radi sa kandidatima početke i krajeve. Ovo nije lično, ovo je moje profesionalno izlaganje. Krajevi nisu eksplodirali, nije mi nešto prijalo. Pevala si u nekom rok fazonu, ali nije mi se svidelo, nespremno baš - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad sam videla da je Jelena dala "Da", ja sam dala "Ne" jer moramo da napravimo neki balans, neke stvari ne mogu da se sakriju i ovo je neki više nego realan rezultat - rekla je Viki.

- Mi smo oštećeni. Vidite šta znače stereotipi gde neki ostanu zaglavljeni, ne mogu da prihvate, ovo je bilo jako loše, sve sam ti rekao na probi da nemaš svoj personaliti - naveo je Bosanac.

Autor: R.L.

