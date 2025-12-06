Vaši kandidati su prošli na GU*OVE! Bosanac zaratio sa Jelenom i Viki: On bi da kaže, a DA MU NE UĐE! (VIDEO)

Haos u studiju.

Nakon nastupa Alekse Markovića došlo je do nove rasprave među članovima žirija.

- Pesme su odlične, ali pošto ovo čudo što je ubačeno kao pobačaj ubačeno ovde, samo vodi računa nije ukras najbitniji, on je ukras, a ton je ton, vodi računa, nemoj da pevaš kao dugmetarac kad svira - rekao je Bosanac.

- Bosanac hoće da kaže, a da ne uđe, samo u rukavicama, kaži bre, skupi petlju i kaži šta nije bilo dobro - vikala je Karleuša, a sa njom su se složili i Viki i Desingerica.

- On priča na kineskom - dobacio je Desingerica.

- Nisam ja vama kriv što ste muzički nepismeni i ništa ne znate, ni ti ni onaj tamo u trenerci, vi ste gluvi, nemojte biti bezobrazni. Svi vaši kandidati su prošli na guzove - rekao je Bosanac.

- Bosanac se šlihta, ali ne Zorici, nego Kemišu se šlihta. Bosanac je izgubio sebe, on više nije Bosanac - rekla je Viki.

Autor: R.L.