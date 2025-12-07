Ovo nije valjalo! Ovaj učesnik zamalo IZBEGAO IZBACIVANJE, Karleušin glas poništen! (VIDEO)

Provukao se zamalo.

Denis Dodevski iz Skoplja bio je sledeći takmičar ove večeri. On se predstavio pesmom "Tajno moja" Tošeta Proeskog, a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za drugu pesmu Denis je izabrao numeru "Drska ženo plava" Željka Joksimovića. On je dobio tri "Da", od Jelene, Zorice i Bosanca, a od Desingerice nije dobio glas.

- Momče ovo nije valjalo dve pare, ja volim makedonce, šalim se, ti si se u drugoj pesmi saplitao kao da mucaš, neću da pravim zlu krv, Tošetovu pesmu kao da si je prvi put čuo. Ovde je Desingerica u pravu - rekao je Bosanac.

- Ovo je sabotaža, ja se sabotiram. Ovo je bilo okej za jedan glas realno, iako ja Vikija volim i uvek ga branim - vikao je Desingerica.

Ipak, ni Jelenin glas se nije važio.

- Ja mog Vikija volim, ali ovaj glas se nije važio - rekao je Desingerica.

- Ti nisi za ispadanje, imaš priliku u baražu, ovo nije valjalo, većina stvari nije valjala - rekla je Zorica.

Autor: R.L.