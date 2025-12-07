AKTUELNO

Domaći

Ovo nije valjalo! Ovaj učesnik zamalo IZBEGAO IZBACIVANJE, Karleušin glas poništen! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Provukao se zamalo.

Denis Dodevski iz Skoplja bio je sledeći takmičar ove večeri. On se predstavio pesmom "Tajno moja" Tošeta Proeskog, a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Za drugu pesmu Denis je izabrao numeru "Drska ženo plava" Željka Joksimovića. On je dobio tri "Da", od Jelene, Zorice i Bosanca, a od Desingerice nije dobio glas.

- Momče ovo nije valjalo dve pare, ja volim makedonce, šalim se, ti si se u drugoj pesmi saplitao kao da mucaš, neću da pravim zlu krv, Tošetovu pesmu kao da si je prvi put čuo. Ovde je Desingerica u pravu - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je sabotaža, ja se sabotiram. Ovo je bilo okej za jedan glas realno, iako ja Vikija volim i uvek ga branim - vikao je Desingerica.

Ipak, ni Jelenin glas se nije važio.

- Ja mog Vikija volim, ali ovaj glas se nije važio - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nisi za ispadanje, imaš priliku u baražu, ovo nije valjalo, većina stvari nije valjala - rekla je Zorica.

