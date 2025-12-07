Otac si, a izigravaš budalu! Zorica žestoko zaratila sa Desingericom: Ti si nekompetentan!

Sve mu sasula u lice.

Nakon nastupa Džana Imamovića došlo je do nove svađe između Zorice Brunclik i Desingerice.

Naime, Zorica je zamerila Desingerici što njenom takmičaru nije dao glas.

- O ovo dete si se ogrešio - rekla je Zorica.

- Da li si ti glasala za mog kandidata "Neću neću dijamante" - pitao je Desingerica.

-Nemoj da se ponašaš kao budala. Izvadi taj jastuk i razgovaraj sa mnom kao da sam ti majka, kad te majka vidi, šta ti kaže - bila je besna Zorica.

- Da li je moj kandidat zaslužio od tebe da - ponovo je upitao on.

- Ne, ja se ne revanširam - rekla je Zorica.

- Ovaj kandidat je za dva da - naveo je Desingerica.

- Ti si toliko nekompetentan, da vređaš sve nas ovde koji se razumemo, izigravaš budalu a ne liči ti to, otac si jednog detata - rekla je Brunclikova.

Autor: R.L.