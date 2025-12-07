Otac si, a izigravaš budalu! Zorica žestoko zaratila sa Desingericom: Ti si nekompetentan!

Sve mu sasula u lice.
Nakon nastupa Džana Imamovića došlo je do nove svađe između Zorice Brunclik i Desingerice.
Naime, Zorica je zamerila Desingerici što njenom takmičaru nije dao glas.
- O ovo dete si se ogrešio - rekla je Zorica.
- Da li si ti glasala za mog kandidata "Neću neću dijamante" - pitao je Desingerica.
-Nemoj da se ponašaš kao budala. Izvadi taj jastuk i razgovaraj sa mnom kao da sam ti majka, kad te majka vidi, šta ti kaže - bila je besna Zorica.
- Da li je moj kandidat zaslužio od tebe da - ponovo je upitao on.
- Ne, ja se ne revanširam - rekla je Zorica.
- Ovaj kandidat je za dva da - naveo je Desingerica.
- Ti si toliko nekompetentan, da vređaš sve nas ovde koji se razumemo, izigravaš budalu a ne liči ti to, otac si jednog detata - rekla je Brunclikova.
Autor: R.L.