Ti si najbolji pevač večeras! Bosanac oduševljen Muhamedom Berišom, zbog Desingerice KRENUO DA NAPUSTI EMISIJU!

Oko njega se lomilo koplje.

Muhamed Beriša iz Subotice predstavio se sledeći ove večeri i to sa pesmom "Prosjak i kralj" koju u originalu izvodi Adil, a Muhamedova mentorka Viki Miljković sve vreme je bila uz njega i bodrila ga.

Za drugu pesmu on je odabrao numeru "Čisto da znaš" Peđe Medenice i dobio je tri glasa, a Desingerica dao je "Ne".

- Zaboravio je da glasa, igrao je - pravdala je Jelena Desingericu.

- Ovo je drugi put, neću da priznam, napuštam emisiju - rekao je Bosanac.

- Ti si najbolji pevač večeras koji je bio, odličan si pevač, odlično toniraš, svaka ti čast, ti si jedini koji je večeras zaslužio četiri glasa - rekao je Bosanac.

- Mi nismo u krivičnom sudu, nemoj da me prekidaš - rekla je Jelena.

- Ovo ne ide kako treba, ovo će rasturiti emisiju - naveo je Bosanac i napustio svoje mesto.

- Ja rasturila brakove, a neću emisiju - rekla je Jelena.

Ipak, Ognjen Amidžić poslao je Muhameda direktno u naredni krug.

Autor: R.L.