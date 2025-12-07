VRHUNAC NA KRAJU! Andrea Nikolić napravila FANTAZIJU u 'Pinkovim zvezdama', Karleuša procvetala!

Pobrala je sve simpatije.

Poslednja takmičarka ove večeri bila je Andrea Nikolić koja se predstavila pesmom "Ništa tvoje" koju u originalu izvodi Ilma Karahmet. Njen mentor je Jelena Karleuša.

Za drugu pesmu ona je izabrala duet Marije Šerifović i Jovane Nikolić "Nismo smeli". Andrea je dobila sva četiri glasa.

- Mico krenula si vrlo klimavo, ušla si neubedljivo, to se desilo nešto u tebi, što te je poteralo i pokazala si svu raskoš svoga glasa i sav inat koji te poterao, svaka ti čast, alal vera - rekla je Zorica.

- Odlično izgledaš, odličan vokal, bilo je odlično, sve što sam očekivao sam čuo - rekao je Desingerica.

- Svaka čast, ja se uopšte ne sećam da si prvi put ovako pevala, super ste odradile posao, mentori su učinili svoje, mislim da smo odradili maksimalno dobar posao - rekla je Viki.

- Imalo bi tu dosta da se kaže, nije to bilo baš dobro, bilo je odlično. Pohvalio bih i tvoju mentorku, ona ništa ne sluša, veseli se, ali i to je značajno jer te ne ometa - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.