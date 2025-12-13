Slađan Demirović prozvao žiri, ali bukvalno, Bosanac poručio: Ja ih ne bih pomenuo ni u snu!

Imaće šansu u baražu.

Slađan Demirović stupio je sledeći na scenu i to sa pesmom "Romanija" Halida Bešlića, a njegov mentor je Bosanac.

Druga pesma sa kojom se predstavio bila je numera Dragana Kojića Kebe "Maro". On je dobio tri da, a jedino je Zorica dala negativan glas. On je tokom pesme pomenuo Jelenu i Viki, što je žiri oduševilo.

- Sa nabrajenjem imena je njegova ideja, ja vas ne bih pomenuo ni u snu - ogradio se Bosanac.

- Izbor druge pesme i način na koji ti to izvodiš je do j*ja, zbog toga sam ti i dao da - rekao je Desingerica.

- Ja mislim da nije ni za tri da, jer je prva pesma toliko pogrešna, bez energije, bez ičega, apsolutno pogrešan izbor, a u drugoj pesmi si bio odličan jer to je nešto što iz tebe izlazi - navela je Zorica.

- Totalno si pogrešno pevao prvu pesmu, ne možeš da uzimaš vazuh gde ti hoćeš i kako hoćeš, grub si, ali u drugoj pesmi mi je bilo jako lepo, nije bilo super, ali pogođena za tvoj fazon, tri da je okej - rekla je Viki.

- Pazite u izboru pesme, vidite kako izbor pesme može život da vam promeni - rekla je Jelena.

Autor: R.L.