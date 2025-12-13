NIKAD VEĆI SUKOB! Zorica i Viki udruženim snagama napale Karleušu: Ti si golub peletač! Jelena počela da KVOČE!

Haos zbog stajlinga ove kandidatkinje.

Naredna kandidatkinja koja se predstavila na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" bila je Maja Milošević iz Jagodine koja je otpevala pesmu Dina Merlina "Da je tuga snijeg". Njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za drugu pesmu ona je odabrala numeru "Replay" koju u originalu izvodi Senida. Ona je dobila tri da, a jedini negativan glas dao joj je Bosanac.

- Imaš taj drajv koji se meni dopada, ali sam totalno razočarana da te je mentorka pustila da ovakav žanr pevaš u ovakvoj elegantnoj haljini, to ti je propust, to da se meni desilo pa okej - navela je Zorica.

- Mi večeras ne ocenjujemo stajling - rekla je Jelena.

- Ti se okrećeš kao golub preletač - rekla je Viki.

- Ti o modi sa mnom nemoj da raspravljaš. Ti si poznata po neukusu - besna je bila Karleuša, pa je počela da oponaša kokošku i da kvoče.

- Budi realna - rekla je Viki.

- Hajde meni probaj da kažeš da ćutim, ovo je Jelena tvoj promašaj - rekla je Zorica.

- Ja tebi ne mogu ništa da kažem, ja sam lepo vaspitana, zato Viki mogu da kažem sve što sam htela tebi - rekla je Karleuša.

- Jelena ne može da podnedse kritiku i ne može da podnese da joj se to u lice kaže. Ne znam na čemu si, ali ovo tebi nije smelo da se dogodi. Sine, ti pevaš odlično, ti si večeras trebala da izgledaš malo pristojnije od Jelene, ali napucana - rekla je Brunclikova.

Autor: R.L.