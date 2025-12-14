AKTUELNO

Domaći

NISAM JA UGROŽENA! Kristijan poslao poljubac Zorici, Viki štipnuo za obraz! Svi popadali!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napravio haos sa žirijem.

Kristijan Stanišić naredni je kandidat koji se predstavio pesmom "Jelena" Ace Pejovića. Njegov mentor je Jelena Kareleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu Kristijan je odabrao numeru "Plavi slon" koju inače izvode Era Ojdanić I Twins. On je prišao skroz do žirija i pevao im takoreći na uvo. Viki je čak i štipnuo za obraz. On je dobio pozitivne ocene od Desingerice i Viki.

- Zorici što je namignuio i poslao joj poljubac - rekao je Despić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zorice kako si mogla na onakav poljubac da daš ne - pitala je Jelena.

- Pa nisam ja ugrožena kao ti - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo pali - rekla je Viki.

- On je restartovao ribu, Zorica nije znala gde se nalazi - rekao je Desingerica.

- Nikog nisi uvredio, uradio si to simpatično, sve si zabavio, navukao si nam svima osmeh na lice, hvala ti, to treba ceniti i poštovati, zbog toga eto moj glas, treba neko da unese nešto - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

