NISAM JA UGROŽENA! Kristijan poslao poljubac Zorici, Viki štipnuo za obraz! Svi popadali!

Napravio haos sa žirijem.

Kristijan Stanišić naredni je kandidat koji se predstavio pesmom "Jelena" Ace Pejovića. Njegov mentor je Jelena Kareleuša.

Za svoju drugu pesmu Kristijan je odabrao numeru "Plavi slon" koju inače izvode Era Ojdanić I Twins. On je prišao skroz do žirija i pevao im takoreći na uvo. Viki je čak i štipnuo za obraz. On je dobio pozitivne ocene od Desingerice i Viki.

- Zorici što je namignuio i poslao joj poljubac - rekao je Despić.

- Zorice kako si mogla na onakav poljubac da daš ne - pitala je Jelena.

- Pa nisam ja ugrožena kao ti - rekla je Zorica.

- Mi smo pali - rekla je Viki.

- On je restartovao ribu, Zorica nije znala gde se nalazi - rekao je Desingerica.

- Nikog nisi uvredio, uradio si to simpatično, sve si zabavio, navukao si nam svima osmeh na lice, hvala ti, to treba ceniti i poštovati, zbog toga eto moj glas, treba neko da unese nešto - rekla je Viki.

Autor: R.L.