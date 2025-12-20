AKTUELNO

Ako se zbog tebe ne razvedem... Zorica zavodljivo zamešala pred Bosancem, on posustao, pa dao Gojku ZELENO SVETLO (VIDEO)

Radila za njega!

Sledeći takmičar je Gojko Turanjanin, a njegova mentorka je Viki Miljković. On je za svoju prvu pesmu izabrao numeru Nina Rešića "Donesi divlje mirise".

Foto: TV Pink Printscreen

Druga pesma kojom se predstavio bila je "Putuj, putuj srećo moja" Halida Muslimovića.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Zorica je došla da animira Bosanca kako bi dao pozitivan glas, pa je zavodljivo zamešala ispred njega, a sve od sebe je dala i Jelena, ali Bosanac je ostao neumoljiv pri svom stavu da kandidatu da "Ne". sa Ipak, namom kraju pesme se predomislio, dao pozitivan glas, pa je Gojko prošao direktno u naredni krug sa sva četiri "Da".

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako se ne razvedem zbog tebe od Miroljuba, Bog me ubio - konstatovala je Zorica.

- Ovde svi dajemo za pravo da uvodimo neke korekcije, ali ću uvesti jedno pravilo da mi se nije dopalo. Ti si sve super pevao, sa jako malo falša, ali mi se ništa nije svidelo jer su obe pesme zvučale kao jedna i da si došao ovde samo da se istreseš. Imam pravo da mi se ne dopadne - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možemo i da ti oduzumemo to pravo. Ja ću reći nešto jako bizarno, saglasna sam sa ovim što kaže Bosanac, nešto je falilo. Za drugi krug je bilo odlično, bez falša, fraze dobre, intonacija dobra, možda je problem u boji glasa - rekla je Jelena.

Jelena je potom skinula štikle, a Zorica se žalila na neprijatne mirise.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je to bilo dobro vokalno, samo treba da budeš uverljiviji, ubedljiviji, da gledaš u nas, manipulacija nad ljudima koji te gledaju - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.

