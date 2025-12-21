AKTUELNO

Ja te izbacio iz leptira! Desingerica i Karleuša u RATU DO ISTREBLJENJA: Nemoj da laskaš sebi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos nakon nastupa Filipa Dejanovića!

Nakon što je Filip Dejanović izveo svoje pesme i dobio samo jedno "Ne" od Jelene Karleuše došlo je do novog sukoba između njegovog mentora Desingerice i Jelene.

- Šta ti hoćeš, ovo je tvoje protiv mene - naveo je Despić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prestani sebi da laskaš, ja ne mogu da budem protiv tebe, ti protiv ja, ne ide - rekla je Jelena.

- Ne ide liče, ja te rodio, izbacio tebe iz leptira, tebe ne moram čak ni na carski - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja i ti čak ni u svađi ne idemo, jer mi dva smo sveta različita, ne ide čak ni da se svađamo - istakla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sledeći put, ima da te gađam nečim, sledeći put ima da te šinem patikom, treći krug veruj mi, znam koliko kidaš, ne kreneš li ja ću da reagujem - rekao je Desingerica svom kandidatu.

Autor: R.L.

