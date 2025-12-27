KAO DA TE NEKO ŠIBAO RIBOM PO LEĐIMA! Milorad Vasić pretrpeo salvu loših komentara, Jelena mu poručila: Nikad nećeš biti zvezda (VIDEO)

Žestoko.

Naredni takmičar koji se večeras predstavio bio je Milorad Vasić. On je pevao pesmu Džeja Ramadanovskog "Uspori malo sudbino sestro". Njegova mentorka je Zorica Brunclik. Dok je Milorad pevao, Jelena je sve vreme vikala "S" jer takmičar nije izgovarao ovaj glas na krajevima reči.

Za svoju drugu pesmu on je odabrao numeru "I kad me svi zaborave", koju u originalu izvodi Marinko Rokvić. On je dobio tri "Da", a jedino je Desingerica glasao negativno.

- Meni je žao što ovakav vokal neće dobro da se iskoristi i neće proći, čak i da radnički da radiš, ne možeš ovako da blejiš, emocija ti je nula, ne moraš da imaš kretanje, nego da imaš emociju, ne možeš tako da radiš posao. Mora da bude tužno, ako je tužno, baš me je upucalo, emocija nula, minus, vokal bomba, ali više mi je preovladalo to što si nezainteresovan i dosadan, ne samo vokalno, nisi na radiju bajo - rekao je Desingerica.

- Vidi Milorade, ti meni deluješ kao da radiš neki moleraj ovde po studiju, pa su te na silu naterali da izađeš ovde. Neprijatno ti je bilo. Tako si me oladio i spustio, pogled u pod. Tvoja mentorka ima više žiške dok navija za tebe i dok stoji sad tu pored tebe nego ti. Ti nikad nećeš biti zvezda, odmah da ti kažem - rekla je Jelena.

- Jelena, ti nije trebalo da mu daš da - pobunio se Desingerica.

- Zorice, mnogo ti je dobar ovaj kandidat vokalno, ali ja ti obećavam nikad ništa u muzičkom životu, neće uraditi, karijeru neće imati, čak i u kafani ti neće dati lovu, a dobro pevaš - rekla je Jelena.

- Ja radim u ribarnici - rekao je takmičar.

- Ti stvarno tako i izgledaš, kao da radiš u ribarnici, ako čak i kad prodaješ ribu kažeš: "Ovo je sveža riba, hoćete da vam očistim, bez kostiju, bez glave, hoćete žive vage", valjda kažeš nešto, je l' prodaš neku ribu - pitala je Karleuša.

- Moraš da budeš ličnost, ne možeš da dođeš kao da te je neko šibo po leđima ribom - rekao je Desingerica.

- Čovek nema iskustva, on je bio kulturan, šta je vama. Nije baš sve vreme gledao u pod. Ne kažem da je bio vau, ali s obzirom da je amater, nije sve vreme gledao u pod - rekla je Viki.

- Imala je Zorica prilike da radi sa kandidatom, imala si situaciju, čovek ti izađe, ti mu kažeš: "Alo, buđavi, šta gledaš u pod, gledaj u oči", ja bih mu rekao t*ki, nećeš proći - rekao je Desingerica.

- Pevački si bio korektan, zato si i zaslužio ova tri glasa - rekla je Viki.

