Više mi je smetalo, nego što mi je bilo dobro: Trinaestogodišnja Isidora Milovanović dobila oprečne komentare, tražiće novu šansu u baražu (VIDEO)

Žiri je bio podeljen!

Naredna je na veliku scenu "Pinkovih zvezda" izašla trinaestogodišnja Isidora Milovanović i izvela pesmu "Čekala sam čekala" Jadranke Stojaković. Njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoju drugu pesmu ona je odabrala numeru grupe Smak "Daire". Ona je dobila dva "Da" od Viki i Desingerice, i dva "Ne" od Zorice i Bosanca.

Njen nastup možete pogledati u nastavku.

- Ja sam dao "Da" zbog izuzetno velikih vokalnih sposobnosti, ali po meni to nije bilo dobro, ne možeš celu pesmu da pevaš kao da je refren. Moraš da znaš gde se maziš, a gde treba da plane. Odmah si to krenula agresivno da je meni već krenulo da smeta. Druga mi je cela ravna, sve vreme pun glas, moraš da imaš neku dinamiku, gde da spuštašm, gde da se maziš, ali dao sam "Da" jer je vokalno ludilo šta može da bude, samo mora da se radi. Više mi je smetalo - rekao je Desingerica.

- Ona ima 13 godina, ima opravdanja - rekla je Jelena.

- Preslatka si, baš mi se dopada kada se pojave tako talentovana deca i volim što se oblačite u skladu sa svojim godinama, jako si lepo obukla i sva deca, svi ste baš kako treba. Sve ću se složiti sa ovim što je Despić rekao, sve je u pravu, bila je jedna ravna linija, bez dinamike, gradacija u pesmi mora da postoji. To je neka osnovna, startna pozicija od koje krećemo. Ima i dosta toga lepog što si pokazala. Možda ste trebali nešto lakše da odaberete - rekao je Viki.

- Meni je to zvučalo školski, kao na školskoj priredbi. Ogrešila bih se da sam ti dala glas. Pretežak je ovo repertoar za tebe, mnogo htela malo ostvarila. Vodi računa, nisu sve pesme za sve godine - rekla je Zorica.

- Jedini problem je što si dobila pesme koje prosto različitog muzičkog formata. Prva traži ovo što je Despić elaborirao, kod mene bi dobio mršavu šesticu, ali bi položio. Tvoje pevanje je suviše naivno, izmičaš mirofon, plašiš se, za jedno godinu dana, kad ti sazre boja glasa, ukrti, onda ćeš moći i da tražiš pesme za sebe i da budeš u takmičenju ravnopravna što se tiče svih drugih elemenata - rekao je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.