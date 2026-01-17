Eldar podelio damama ruže, prošao u naredni krug, ali dobio KRITIKE: Izgledaš kao piton koji je pojeo puno baklava!

Uskoro na scenu iznose vagu.

Eldar Katana sledeći je kandidat koji se večeras predstavio žiriju i publici i to pesmom Halida Bešlića "Crna ruža", a njegov mentor je Desingerica.

Za svoju drugu pesmu on je odabrao numeru "Ja se ne predajem", koju u originalu izvodi Saša Matić. Tokom nastupa Eldar je podelio ruže damama u žiriju. On je dobio sva četiri "Da" i direktno prošao u sledeći krug.

- Šta smo rekli za sudžukice i ćevape, nema više toga, mora da gladujemo, za treći krug hoću da te vidim deset kila manje. Kakvi su komentari za sad u Sarajevu? Sarajlije imaju specifičan naglasak, ti si za njih Bosanac seljak, vi različito pričate - rekla je Jelena.

- Jeftinije ti je proširiti taj sako nego trenirati, pod broj dva pevački to je to, ali mlako je to, možeš se ti kako pokrenuti uz mentora, ja ne znam u šta si se ti transformisao sem što si jedva sako stigao - rekao je Bosanac.

- Liče, je l' doterao ruže - rekao je Desingerica.

- Odlično pevaš, ali pogledaj kako tekst ide, odličan si bio, nemoj smršati slučajno - rekao je Bosanac.

- Kad podigneš majicu hoću da vidim šest komada, ali ne salčića nego mišića - rekla je Jelena.

- Ne bih ja tvom pevanju ni dodala ni oduzela, šta te je nateralo da skineš taj sako, šta smo trebali da zaključimo iz tog tvog koprcanja - navela je Brunclikova.

- Ti izgledaš kao baklava, ti si piton koji je pojeo puno baklava - rekla je Jelena.

- Donosimo vagu u trećem krugu, merimo ih i u četvrti krug ne prolaze - rekla je Zorica.

- Dobar si, odličan, meni si bolji nego u prvom krugu, dobar mentor, dobro si pevao, bio si sigurniji, stabilniji. Njegovi kandidati izađu pa pevaju - rekla je Miljkovićeva.

Autor: R.L.