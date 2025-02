Iznose svoja mišljenja bez dlake na jeziku!

Marko Đedović je na Debati dao reč Jeleni Ilić, koja se u "Eliti 7" družila sa Stefani Grujić, kako bi iznela svoje mišljenje.

- To je ista Anitina mama koja je podržala ćerku u lezbo odnosu jer je Matora puna para. U ovoj situaciji je veća odgovornost jer je dete na putu, a Matora je ponovo ovca za šišanje. Matora ispada, po svemu sudeći, tj. ne misli da može da joj se dogodi isto, a opet isto. Ja mislim da je Stefani lagala Matoru za mnoge stvari - rekla je Jelena.

- Ti si pomenula kao kada je stomak, kao kako sam mogla da imam se*s sa trudnicom - rekla je Matora.

- Nisam to ni rekla, samo sam rekla na osnovu šturih informacija koje sam dobila. Pomislila sam na to da ste odmah znale da je trudna i da pored svega toga ostaješ sa njom, imaš sek*ualne odnose, sve mi je to odvratno - rekla je Jelena.

- Stefani je htela da drži kafić, nije ni znala da će da pređe da živi kod mene. Mene je okrenula moja mama i pitala me: "Je l' ste ozbiljne vas dve?", tek posle kada je videla rekla je: "okej", posle smo saznale za trudnoću. Razmišljala sam da li mogu ili ne mogu, svesna sam da joj je moja podrška bila potrebna - rekla je Matora.

- Ništa novo nismo saznali, osim kakav je bio vaš odnos - rekla je Jelena.

- Mi smo ovde je*ali majku Sofiji zbog mešanja u odnos, a po meni, Matora je direktno uticala na to. Verila se s devojkom za koju zna da je trudna, otac ne zna, a Matora samo kaže: "Ja sam kriva što nisam sugerisala" - rekao je Bebica.

- Govorili ste da sam sve to isplanirala, da sam iskoristila Stefani i Munju, da je sve taktički. Ja sam došla sebe da odbranim, ali ne da se ograđujem i glumim žrtvu - rekla je Matora.

- Da li ti svesno i namerno koristiš svoju finansijku stabilnost zarad zadovoljavanja svojih sek*alnih nagona sa devojkama socijalno ugroženim i mlađim - pitao je Đedović.

- Iako ima elementa gde možete da povežete, ja neću da komentarišem bivše. Ja kada sam izašla, ja sam roditeljima kupila plac. Niti je ona mene gledala: "Sada ću ja da se uvalim", niti sam osetila to od strane njene mame - rekla je Matora.

- Mislimo da je realno da nakon onakve ljubavi sa Munjom, da li je realno da se ona zaljubi u Matoru

- Slažem se sa Milenom, Anđelom i Aneli, nakon izlaska iz prethodne sezone rijalitija, kako devojka koja povraća ide po tržnom centru, nema potrebu da proveri da li je trudna?! Kakvim životom živi kada je njoj normalno da povraća mesec i po dana?! Jedini krivac je majka i ta Stefani, one su lišile oca deteta, ne čak ni dogovorom sa njim, sigurna sam da nije znao po reakciji kada je pismo stiglo - rekla je Sofija.

- Ja bih podržao takav dogovor dokle god moj partner zahteva - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić